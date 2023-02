Sanità: Mazzella (M5s), abbiamo fatto ragionare governo su paybak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fortunatamente il governo ha deciso di ragionare sul payback sanitario e questo è sicuramente un successo del M5S, che tramite un suo ordine del giorno sul decreto Milleoproroghe ha impegnato l'esecutivo a tutelare le aziende fornitrici di dispositivi medici, che rischiavano di pagare un caro prezzo, garantendo al tempo stesso i bisogni di Salute del Paese". Lo dichiara Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato. "Il nostro ordine del giorno, accettato come raccomandazione, – continua Mazzella – muove dalla consapevolezza che le aziende del settore biomedicale garantiscono un servizio fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale, in quanto distribuiscono dispositivi salvavita e strumenti indispensabili per lo svolgimento delle attività chirurgiche: parliamo di protesi cardiache e ortopediche, di dispositivi salvavita, per dialisi e altri". "Il payback - sottolinea il senatore pentastellato - avrebbe messo in pericolo il tessuto dei fornitori ospedalieri, rischiando anche di creare una profonda crisi occupazionale nel settore. Continueremo a sollecitare il governo a individuare tutte le problematiche connesse a questo meccanismo e a intervenire con soluzioni sostenibili, anche di carattere normativo, per tutelare al tempo stesso le aziende del comparto e la salute dei cittadini" conclude Mazzella. (Rin)