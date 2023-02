Decreto Ong: Bicchielli (Nm), più regole per migliorare la solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento "va nella direzione di chiarezza e di attenzione alle persone: stabilisce una disciplina più rigorosa per il transito delle navi nelle acque territoriali, detta regole per i salvataggi, fissa procedure per meglio gestire le attività regolari, prescrive che la domanda di asilo sia fatta direttamente a bordo. Il governo Meloni ha imposto in Europa un passo avanti sull'immigrazione, ottenendo nuova attenzione sul controllo delle frontiere. L'Europa deve affrontare in maniera radicale il tema della pressione migratoria dal Sud del mondo, prevedendo un grande piano di investimenti nel continente africano finalizzato allo sviluppo e alla creazione delle condizioni per una reale crescita economica. E questa è la vera solidarietà". Lo ha detto, durante le dichiarazioni di voto, in Aula alla Camera, sul decreto legge Ong, il vicepresidente di Noi moderati, Pino Bicchielli. (Rin)