Taranto: Turco (M5s), approvato odg per proroga finanziamento tecnopolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina in Senato è stato approvato l'ordine del giorno a mia prima firma contenente l'emendamento al decreto Milleproroghe, con cui Movimento cinque stelle ha chiesto la proroga al periodo 2023-2024 del finanziamento, per un totale di 9 milioni di euro, in favore del Tecnopolo del Mediterraneo di Taranto, istituito dal governo Conte. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione 'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile', con l'accoglimento di questo impegno da parte del governo ci attendiamo l'immediata proroga del finanziamento, unitamente alla nomina della governance e del comitato scientifico, in modo da assicurare la funzionalità di questo importante progetto fortemente voluto e finanziato dal governo Conte". Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle.(Com)