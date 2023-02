Balneari: Santanchè, intenzione esecutivo è di intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta, come potete comprendere, di questioni molto complesse ed articolate su cui è intenzione dell'esecutivo intervenire. All'esito dell'approvazione in via definitiva, anche da parte di questa Camera, del decreto Milleproroghe, all'esame ora del Senato, in cui sono state inserite alcune disposizioni in materia, il governo attraverso gli strumenti legislativi ed amministrativi che saranno individuati, procederà ad una revisione della disciplina, anche sotto il profilo della ripartizione delle competenze". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle concessioni demaniali marittime, anche con riferimento alla relativa competenza nell'ambito della compagine governativa (Gnassi - Pd-Idp). (Rin)