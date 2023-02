Lavoro: Filt, non si governa il mondo dei trasporti senza la rappresentanza dei suoi lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si governa il mondo dei trasporti senza la rappresentanza dei suoi lavoratori". Ad affermarlo il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio nella relazione introduttiva al Congresso nazionale della categoria dei trasporti della Cgil in corso a Catania, sottolineando che "anche oggi, a seguito dei recenti morti sul lavoro nei porti, il governo ha ritenuto di non convocare le parti sociali". "Noi non inseguiremo una convocazione - sostiene il numero uno della Filt - vogliamo che si risolvano i problemi. Se è la via del non dialogo quella che si sta seguendo, noi nei trasporti, sappiamo come far sentire la nostra voce, partendo anche dalla sicurezza, con un momento di mobilitazione collettiva su un tema che richiede tutta la forza unitaria del sindacato". (Rin)