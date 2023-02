Nato: segretario Difesa Usa, non ci faremo trascinare nella guerra voluta da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non si farà trascinare nella guerra voluta da Putin. Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in conferenza stampa in occasione della riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. "Questa Alleanza ha sempre tratto forza dalla comune devozione ai valori di libertà, democrazia e diritti umani", ha dichiarato Austin. "Lo abbiamo visto in azione nell'ultimo anno. Non ci faremo trascinare nella guerra scelta da Putin. Non vacilleremo mai nello svolgere il compito preminente della Nato, quello di difendere i popoli e il territorio di questa grande Alleanza. L'impegno dell'America in questa missione fondamentale è incrollabile", ha concluso. (Beb)