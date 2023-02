Roma: federazione Uniamo sceglie Atac, campagna sensibilizzazione su malattie rare viaggia sui bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi alle 11 da piazza Venezia alla presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, del direttore generale di Atac ingegner Alberto Zorzan, del presidente di Atac Giovanni Mottura, dell'assessore alla Salute e alle Politiche Sociali Barbara Funari, i quattro minibus dell'Atac che gireranno in città promuovendo la campagna di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione delle malattie rare organizzata da Uniamo la Federazione Italiana Malattie Rare. Anche quest'anno Uniamo ha scelto i bus dell'azienda del trasporto pubblico romano per dare voce a 2 milioni di malati rari lanciando l'hastag "uniamo le forze". "È significativo per Atac essere anche quest'anno a fianco di Uniamo - dichiara il direttore generale Alberto Zorzan - essere stati scelti dall'Associazione ci dà la possibilità di sostenere i valori umani ed etici che contraddistinguono l’operato dell'Azienda". (Com)