Usa: vendite al dettaglio in crescita del 3 per cento a gennaio

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono cresciute del 3 per cento nel mese di gennaio, con un forte aumento delle spese per auto, mobili, abbigliamento e pasti al ristorante. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio. L’incremento è il maggiore registrato dal marzo del 2021 e inverte la tendenza rispetto agli ultimi due mesi dello scorso anno, quando le vendite al dettaglio si sono contratte per effetto, soprattutto, dell’aumento generale dei prezzi e della diminuzione della fiducia dei consumatori sulle prospettive dell’economia statunitense. Nel frattempo, tuttavia, il mercato del lavoro ha continuato a espandersi e gli stipendi a crescere. L’inflazione, inoltre, ha seguitato a calare: a gennaio la crescita dei prezzi si è attestata al 6,4 per cento su base annuale, contro il 6,5 per cento di dicembre, a dimostrazione dell’efficacia dei rialzi dei tassi d’interesse operati dalla Federal Reserve.(Was)