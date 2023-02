Nato: Austin, rafforziamo capacità di difesa comune e ricostituiamo scorte armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve aumentare la capacità di difesa comune e ricostituire le scorte di munizioni e armamenti. Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, nel corso di una conferenza alla ministeriale Nato di Bruxelles. "Oggi abbiamo anche discusso dei nostri progressi nella costituzione di scorte di munizioni e nel potenziamento della capacità industriale di difesa", ha detto, ringraziando i Paesi alleati per aver dato fondo alle scorte di armamenti nell'ultimo anno, soprattutto nell'assistenza all'Ucraina. "Abbiamo ancora molto da fare. Dobbiamo tutti ricostituire le nostre scorte per rafforzare la nostra deterrenza e la nostra difesa a lungo termine", ha rilevato Austin. "La Nato sta rafforzando le sue capacità di deterrenza e difesa a lungo termine, contro tutte le minacce, in tutti i settori, ha spiegato il segretario alla Difesa statunitense. "I leader della Nato hanno concordato un cambiamento fondamentale nella nostra difesa collettiva e nella deterrenza", ha dichiarato chiamando gli alleati Nato a investire di più nella difesa comune, anche in vista del prossimo summit dei leader dei Paesi Nato, che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania. "A Vilnius, i nostri leader concorderanno un nuovo impegno di investimento nella difesa per garantire che l'Alleanza abbia le risorse necessarie per realizzare i nuovi piani. Abbiamo avuto conversazioni produttive su questo impegno. E non vediamo l'ora di lavorare con i nostri preziosi alleati per garantire che tutti noi facciamo ancora di più per investire nella nostra difesa comune", ha concluso. (Beb)