Decreto Ong: Messina (Fd'I), opposizione responsabile di 40 mila morti in mare

- "Chi oggi lancia invettive sull'immigrazione contro questa maggioranza dimentica di essere stato al governo negli ultimi venti anni. La politica migratoria sostenuta da chi oggi è all'opposizione è stata un totale fallimento costellato da numeri impietosi. Con i governi di centrosinistra hanno perso la vita più di 40 mila persone in mare. L'immigrazione clandestina è passata dal 2,5 al 32 per cento. Il tasso di criminalità degli immigrati irregolari è 34 volte superiore a quello degli italiani. Il governo Meloni sta cercando di fermare queste morti, perché per noi la vita è una priorità e la tutela della dignità umana un dovere. Siamo orgogliosi di avere un Presidente del Consiglio che va in Europa a battere i pugni sul tavolo per chiedere una gestione dignitosa ed equa dei flussi migratori, secondo le leggi della nostra nazione". Lo ha dichiarato, in Aula alla Camera, Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia a Montecitorio. (Rin)