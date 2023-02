Fvg: Fedriga, opposizione su nuova legge immigrazione fa opera di razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nuova legge regionale in materia di immigrazione, approvata ieri dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la posizione adottata dall’opposizione è quella di chi vuole giustificare l’immigrazione illegale. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di una conferenza stampa nel palazzo della Regione a Trieste. La nuova legge, secondo Fedriga, “vuole favorire l’immigrazione legale e fermare quella illegale e i trafficanti di esseri umani. Mi sorprende – ha aggiunto - che l’opposizione continui a chiudere gli occhi sull’immigrazione illegale e quasi a volerla giustificare. Un Paese democratico non può accettare l’immigrazione illegale. Chi vuole mettere insieme l’immigrazione legale e quella illegale fa la più grande opera di razzismo conosciuta dalla storia, cioè distinguere le persone non tra chi rispetta le leggi e chi non le rispetta, ma in base al colore della pelle. E questo si chiama razzismo”. (Frt)