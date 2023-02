© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato alla Farnesina il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Un’occasione per augurargli buon lavoro e per confrontarci, anche in virtù del ruolo che ha ricoperto per la Croce Rossa, sugli aiuti che il governo sta inviando in Turchia e Siria”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)