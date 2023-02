Ruby ter: Savino, contenta per assoluzione, amarezza per il calvario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto contenta per la sentenza emessa oggi, che ha assolto Silvio Berlusconi dalle accuse mosse nel processo Ruby ter perché 'il fatto non sussiste'. Viene confermata l'infondatezza delle accuse e la condotta impeccabile del presidente, sulla cui integrità io e noi di Forza Italia non abbiamo mai avuto dubbi", afferma Sandra Savino, sottosegretario al all'Economia e le Finanze. "Mi auguro - ha aggiunto - che questa sia la parola finale su una vicenda assurda, durata troppi anni. Resta in noi l'amarezza per il calvario giudiziario che il Presidente Berlusconi ha dovuto subire e per i troppi veleni, gli insulti e le calunnie che hanno colpito e screditato un'intera comunità politica".(Rin)