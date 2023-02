Bce: Sileoni (Fabi), aumento tassi è operazione chirurgica senza anestesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea “ha deciso che l’unica soluzione per poter in tempi rapidi riportare l’inflazione intorno al 2 per cento - l’ha definita cura antibiotica, per me è un’operazione chirurgica senza anestesia - sia quella di aumentare i tassi del costo del denaro. Questo significa far pagare a famiglie e imprese il costo dell’inflazione”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ospite al Tg2. “Non bisogna mai sparare sulla ‘croce rossa’, in questo caso le banche, che hanno subito una decisione della Bce”, ha aggiunto Sileoni, sottolineando come il tasso del costo del denaro “negli ultimi 12 mesi è passato dallo 0 per cento al 3,5 per cento”. La Bce “ha un enorme potere politico e contrattuale, vale molto più di qualsiasi altra nazione in Europa”, ha rimarcato Sileoni. (Rin)