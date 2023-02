Decreto Ong: ecco le principali misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento normativo volto, in primo luogo, "a declinare le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare. Il secondo obiettivo è quello di disciplinare più compiutamente gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone discostandosi dall’osservanza delle richiamate condizioni, facendo salvo il richiamato principio di salvaguardia dell’incolumità delle persone presenti a bordo, senza far venire meno l’esercizio della potestà sanzionatoria rispetto alla commissione di illeciti. Relativamente a questi ultimi, si introduce una nuova disciplina del sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale - di cui è disposta l’abrogazione - graduando le misure repressive in ragione dell’eventuale reiterazione della violazione del provvedimento di limite o divieto". E' quanto si legge nella relazione tecnica relativa al decreto recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, il cosiddetto decreto Ong, approvato dall'Aula della Camera, che ora passa all'esame del Senato. Più nel dettaglio, ecco le misure che regolano in particolare l’attività delle imbarcazioni delle Organizzazioni non governative (Ong) impegnate in interventi di soccorso di persone in mare. La nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare deve possedere le seguenti condizioni: operare in conformità alle certificazioni ed ai documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera, mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo, nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo; avere avviato tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; avere richiesto, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco; avere raggiunto senza ritardo il porto di sbarco, assegnato dalle competenti autorità, per il completamento dell’intervento di soccorso; avere fornito alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell’operazione di soccorso posta in essere; fare sì che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, secondo quanto è scritto nel testo, sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità. (segue) (Rin)