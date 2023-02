Speciale difesa: Ucraina, Stoltenberg, Putin ha sottovalutato resistenza ucraina e l'unità della Nato e degli alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha commesso "due grandi errori strategici: ha sottovalutato la forza e il coraggio del popolo ucraino e delle sue forze armate, e ha sottovalutato l'unità e la determinazione della Nato e dei suoi partner". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rivolgendosi ai ministri della Difesa dei Paesi alleati Nato e dell'Ucraina, all'inizio della riunione del Consiglio Nord Atlantico nella sessione dei ministri della Difesa. "È passato quasi un anno da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Una guerra di aggressione illegale che ha portato sofferenze indicibili al popolo ucraino, ha distrutto la pace in Europa e ha colpito le popolazioni di tutto il mondo con la crisi alimentare ed energetica", ha detto. "Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti all'Ucraina, per aiutarla a sostenere il suo diritto all'autodifesa. E fin dall'inizio abbiamo lavorato a stretto contatto con l'Unione Europea, decisi a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha aggiunto. "Discuteremo del nostro continuo sostegno, che è essenziale per aiutare l'Ucraina a prevalere come Stato sovrano indipendente e a sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole", ha concluso Stoltenberg. (Beb)