- Italia e Norvegia insieme per affrontare le sfide internazionali. Lo si legge in un tweet del ministero della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha avuto un confronto con il collega norvegese Bjorn Arild Gram a margine della ministeriale Nato, "occasione di confronto su cooperazione tra le nostre Forze armate anche in ambito Nato", si legge nel tweet. (Res)