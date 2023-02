Speciale difesa: Italia-Armenia, Craxi riceve ambasciatrice Hambardzumyan, lavorare per allentare tensioni Caucaso meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Stefania Craxi ha ricevuto in Commissione Affari esteri e difesa l'ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia, Tsovinar Hambardzumyan. "Si tratta di un Paese piccolo e determinato, che non si è schierato al fianco della Russia nel conflitto in Ucraina. Ho espresso la mia viva preoccupazione per quanto sta accadendo nel corridoio di Lachin, un fattore di instabilità nei territori di frontiera. Dobbiamo lavorare per favorire il dialogo tra Erevan e Baku, con l'obiettivo di allentare le tensioni nel Caucaso meridionale e garantire un processo di normalizzazione alla vita di molti civili", si legge in una nota. (Res)