Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, si parla di escalation da quasi un anno ma gli esperti la escludono

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si parla di escalation da un anno in Ucraina, ma chi si occupa di queste cose la esclude per le prossime settimane o i prossimi mesi. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto in un punto stampa alla riunione ministeriale dei ministri della Difesa Nato di Bruxelles. "Si parla di escalation da quasi un anno, perché succede così quando ci sono conflitti armati e quando una delle potenze in campo è dotata di ogni tipo di armamento", ha detto. "Le persone che si occupano di queste cose, nella loro vita e da sempre, escludono che ci possa essere un escalation nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha aggiunto Crosetto. (Beb)