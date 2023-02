Speciale difesa: Ucraina, Crosetto, posizione Italia non è cambiata, sosteniamo Nato e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non ha cambiato idea sull'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto in un punto stampa alla riunione dei ministri della Difesa Nato di Bruxelles. "Il sostegno del nostro Paese nell'Alleanza Atlantica e nell'Unione europea è verso l'Ucraina", ha detto Crosetto. L'Italia continua "a sostenere la sua libertà e il diritto di una nazione di rimanere integra, libera, di non essere attaccata e di non veder distrutte le proprie città, le proprie infrastrutture e ucciso il proprio popolo", ha concluso. (Beb)