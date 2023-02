Olimpiadi 2026: Palermo (Fiera Milano), lavori per pista pattinaggio saranno utili anche dopo evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se andrà in porto l’ipotesi di portare a Rho Fiera il pattinaggio su ghiaccio per le olimpiadi del 2026, i lavori saranno fatti per essere utili all’impianto fieristico anche in vista del post olimpiadi, andando oltre quindi le logiche del solo pattinaggio". Così ha spiegato Luca Palermo, Ad e Dg di Fiera Milano, a margine della presentazione, oggi, del Salone del Mobile 2023 al teatro Parenti di Milano. “Abbiamo dato la nostra disponibilità – ha dichiarato -. Siamo pronti a fare la nostra parte se ci verrà richiesto. Quindi saremo ben lieti di dare la nostra mano a un evento così importante in modo che il comitato olimpico, la fondazione, e la nostra fondazione abbiano la possibilità di fare qualche cosa che sia utile, che funzioni molto bene per il periodo olimpico ma che poi dopo possa essere qualcosa che verrà utilizzato. Tutti i lavori di ammodernamento che verranno fatti saranno poi utili per fare sempre meglio il nostro lavoro, che è fare fiere, non pattinaggio”. (Rem)