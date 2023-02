Libia: rapiti sei cristiani copti egiziani nell'ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei copti cristiani egiziani originari del governatorato di Sohag, nel sud dell’Egitto, sono stati rapiti mentre si recavano al lavoro nella Libia occidentale. Secondo quanto riferisce l’emittente “Abaad news”, i rapitori hanno chiesto alle famiglie un riscatto di 15 mila dinari a persona (circa 3.000 euro). I sei lavoratori edili egiziani sono stati portati da uomini armati sconosciuti nell'area di Zawiya, città costiera a 40 chilometri di distanza dalla capitale Tripoli. Tramite i social network, i familiari hanno lanciato un appello affinché le autorità egiziane si mobilitino per “salvare i loro figli in pericolo di vita”. I cittadini egiziani rapiti sono entrati in Libia con un visto di lavoro mercoledì scorso, 8 febbraio, con un volo dall'aeroporto Borg El Arab di Alessandria all’aeroporto Mitiga di Tripoli, ed erano diretti a Sabrata. Secondo le famiglie, i sei giovani lavorano nel settore delle piastrelle, dell’architettura e nell’edilizia. (segue) (Lit)