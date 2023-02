Libia: rapiti sei cristiani copti egiziani nell'ovest del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che cittadini egiziani vengono rapiti o arrestati in Libia. In passato infatti diversi “migranti economici” con passaporto egiziano sono stati fermati dalle autorità libiche per poi essere rilasciati. In alcuni casi al rapimento ha fatto seguito l'uccisione degli ostaggi. Il 16 febbraio del 2015 lo Stato islamico aveva diffuso in rete un video che mostrava l'uccisione dei 21 lavoratori egiziani copti rapiti il mese precedente a Sirte, la cui morte era stata messa in dubbio fino a prima della diffusione del filmato dal governo del Cairo. Nel video della durata di 5 minuti, diffuso anche su Youtube, dal titolo: "un messaggio firmato col sangue per i crociati", i lavoratori copti vengono messi in fila sulle coste di una spiaggia libica, e decapitati sulla battigia. In questo modo le telecamere mostrano l'effetto delle acque del Mediterraneo che si colorano di rosso del sangue delle vittime deli terroristi. (Lit)