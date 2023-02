Fvg: Gimbe, bene Regione su tamponi, vaccini over 80 e stabilità posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia ha retto bene al Covid-19. È la conclusione dello studio condotto dalla fondazione Gimbe, che ha esaminato le performance della Regione nella gestione della pandemia e della campagna vaccinale. Il report, presentato oggi a Trieste nella sede della Regione, ha analizzato il comportamento del Friuli Venezia Giulia su 35 indicatori standardizzati rispetto alla media nazionale e nei confronti delle altre Regioni. Se nel complesso il numero di casi totali per 100 mila abitanti della Regione supera la media nazionale, il dato appare influenzato dall’intensa attività di testing. La Regione ha effettuato, infatti, un numero di tamponi totali per 100 mila abitanti sempre superiore alla media nazionale, con un ricorso ai più efficaci tamponi molecolari che ha superato dell’85,5 per cento la media nazionale. Apprezzata anche la sostanziale stabilità nell’offerta dei posti letto Covid, che ha permesso di limitare l’impatto sull’assistenza ai pazienti con altre patologie. Il tasso di occupazione del 40 per cento dei posti in area medica è stato superato nel 15,5 per cento dei casi e quello del 30 per cento in terapia intensiva nel 21,2 per cento. Buoni i dati sui livelli di copertura vaccinale tra gli over 80, con solo l’1,6 per cento che non ha ricevuto neppure una dose contro il 3 per cento di media nazionale. Resta critico, invece, il tasso di copertura sulla fascia pediatrica e sulle fasce di età a rischio elevato di malattia grave: tra i 60-69enni non ha ricevuto nemmeno una dose il 9,8 per cento (contro il 6,1 nazionale) e tra i 70-79enni il 7,7 per cento, quasi il doppio del dato nazionale fermo al 4,7 per cento. (segue) (Frt)