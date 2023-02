Fvg: Gimbe, bene Regione su tamponi, vaccini over 80 e stabilità posti letto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sul fronte dei decessi, nel periodo analizzato il tasso grezzo di mortalità Covid in Regione è di 463 decessi per 100 mila abitanti rispetto a una media nazionale di 303 decessi per 100 mila abitanti. “Questo dato, che apparentemente assegna alla regione Friuli Venezia Giulia la ‘maglia nera’, da un lato dipende dall’elevato numero di tamponi eseguiti, dall’altro deve essere standardizzato per le caratteristiche anagrafiche della popolazione”, spiega il rapporto. Standardizzando il dato, il numero di decessi registrati nel 2020 (982) e nel periodo gennaio-settembre 2022 (680) colloca la Regione sotto la media nazionale. Solo nel 2021 il tasso standardizzato rimane di poco superiore alla media nazionale (1.008 contro i 983 decessi di media nazionale). Il report fa riferimento anche allo studio “Covid-19 Excess Mortality Collaborators” della rivista scientifica “the Lancet”, in cui la regione Friuli Venezia Giulia registra nel periodo 2020-2021 la miglior performance nel rapporto tra eccesso di mortalità totale e tasso di mortalità Covid-19 per 100 mila abitanti, indicatore che valuta l’accuratezza della stima del reale impatto sulla mortalità diretta e indiretta della pandemia. (Frt)