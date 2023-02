Pakistan: direttore generale Aiea Grossi incontra premier Sharif e visita istituti di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha iniziato oggi la sua visita di due giorni (15-16 febbraio) in Pakistan incontrandone il primo ministro, Shehbaz Sharif, a Islamabad. Lo ha riferito lo stesso Grossi su Twitter. “Nell’ultimo anno il cambiamento climatico ha avuto un tragico impatto sulle persone qui. Collaboreremo per utilizzare la scienza nucleare per combattere la crisi climatica, migliorare l’agricoltura e garantire cure oncologiche per tutti”, ha scritto. “Grazie per aver sostenuto i nostri sforzi per la sicurezza nucleare in Ucraina e il lavoro globale per promuovere la pace e lo sviluppo”, ha aggiunto il direttore, che ha avuto un colloquio sui temi della collaborazione anche col ministro degli Esteri, Bilawal Bhutto Zardari. (segue) (Inn)