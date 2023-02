Pakistan: direttore generale Aiea Grossi incontra premier Sharif e visita istituti di ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grossi, inoltre, ha visitato l’Istituto di medicina nucleare, oncologia e radioterapia (Nori), definendolo “un partner importante dell’Aiean e un perfetto esempio degli usi pacifici del nucleare”, e ha incontrato un gruppo di beneficiarie delle borse di studio Marie Sklodowska Curie. “Le donne non sono adeguatamente rappresentate nel campo nucleare”, ha spiegato, e l’iniziativa punta a colmare questo divario. Grossi ha parlato delle applicazioni pacifiche del nucleare anche all’Istituto di scienza e tecnologia nucleare del Pakistan (Pinstech), che collabora con l’Agenzia per migliorare l’assistenza sanitaria, ma anche in altri campi come la nutrizione e l’analisi dell’acqua. Grossi ha visitato anche il Centro di eccellenza per la sicurezza nucleare. “Sono rimasto impressionato dall’elevato standard”, ha commentato. (Inn)