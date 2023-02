Regno Unito: Leonardo, nuovo sito per ricerca su tecnologie militari avanzate a Newcastle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clive Higgins, presidente e Amministratore delegato di Leonardo UK, ha dichiarato: “L’industria aerospaziale e della Difesa britannica è un motore di crescita economica, prosperità e sicurezza, che rappresenta ricerca e innovazione tecnologica di livello mondiale e offre occupazione e ottime opportunità di carriera ai giovani che accedono al mondo del lavoro. Leonardo impiega già 8.000 persone in Gran Bretagna e il nuovo centro di Newcastle ci permetterà di ampliarci ulteriormente, sfruttando le competenze scientifiche e ingegneristiche della regione nordorientale per sviluppare tecnologie digitali di nuova generazione. Con un'esperienza consolidata nell'offerta di posti di lavoro di qualità in tutto il Paese, con il nuovo sito a Newcastle Leonardo genererà un gran numero di opportunità per i giovani. Posti di lavoro qualificati e ben retribuiti nel settore dell’alta tecnologia che aiuteranno a risolvere le disuguaglianze regionali, assicurando un futuro di prosperità all’intero Regno Unito". Jennifer Hartley, direttrice di Invest Newcastle, parte della “Newcastle Gateshead Initiative”, ha commentato: “Questo importante investimento di Leonardo da un forte impulso al fiorente settore aerospaziale e della difesa della città, e porterà milioni di sterline all’economia locale. Queste risorse sono un’importante tesimonianza della forza del nostro ecosistema, della forza della ricerca e della capacità di attrarre e trattenere i talenti migliori. Tra i 200 posti di lavoro creati da Leonardo e l’entrata in funzione del Defence, Science and Technology Laboratory (Dstl) nel Newcastle Helix, disponiamo ora di un polo della Difesa di importanza nazionale che produrrà ulteriori investimenti, innovazione e posti di lavoro di qualità a tutti i livelli per i residenti della nostra regione. Nei prossimi mesi intendiamo continuare a lavorare con Leonardo per massimizzare l’impatto di questo investimento sulle comunità locali”. (segue) (Com)