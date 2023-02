Regno Unito: Leonardo, nuovo sito per ricerca su tecnologie militari avanzate a Newcastle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cllr Alex Hay, membro dell’esecutivo “Resilient City” del Newcastle City Council, ha dichiarato: “Sono molto lieto che Leonardo UK si insedi a Newcastle creando 200 posti di lavoro. Si tratta di un’azienda di punta molto apprezzata che aggiungerà lustro alla crescente reputazione della città per le sue industrie della Difesa. Questi posti di lavoro non si limiteranno a offrire ottime opportunità a un’ampia gamma di dipendenti, dagli apprendisti al personale tecnico e scientifico, ma daranno anche impulso all’economia del Nord-Est, con 185 milioni di sterline di benefici economici previsti nel prossimo decennio. Vogliamo realizzare una città nella quale ciascuno abbia una possibilità di successo, di miglioramento e di accesso a lavoro e formazione di qualità. L’azienda ha riconosciuto i punti di forza di Newcastle Helix come centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia e troverà una forza lavoro altamente qualificata e capace che l’aiuterà a prosperare nel settore della Difesa”. Leonardo UK opera secondo il modello aziendale del “Custom Working”. Ciò significa che i team organizzano le proprie modalità di lavoro con un alto grado di autonomia e, in molti casi, questo riguarda anche il luogo di lavoro. Perciò, non tutti i dipendenti del Nord-Est opereranno sempre nel sito. Esistono, tuttavia, vantaggi nel creare centri di ricerca complementari e il nuovo sito di Leonardo potrà beneficiare della sua collocazione accanto all’Università di Newcastle, all’UK National innovation centre for Data (Nic-D) e al Defence science and technology laboratories (Dstl) Defence artificial intelligence centre – experimentation (Daic-X). (segue) (Com)