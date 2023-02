Regno Unito: Leonardo, nuovo sito per ricerca su tecnologie militari avanzate a Newcastle (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro si trova dunque nel posto ideale per affrontare e sviluppare tecnologie digitali e informatiche essenziali per realizzare la visione immaginata dal ministero della Difesa. Si tratta di un esempio dell’approccio all’integrazione multi-dominio, che punta a far sì che tutti i singoli settori della Difesa cooperino tra loro in modo sinergico. Allo stesso tempo Leonardo continua ad aumentare le opportunità di inizio carriera nei suoi siti britannici, in gran parte grazie alla posizione centrale dell’azienda nel programma Gcap. Leonardo assumerà nel 2023 altri 300 tra apprendisti, stagisti e laureati, portando a 900 il numero totale di giovani inseriti nei programmi di inizio carriera. L’apertura del centro di Newcastle segue la pubblicazione, nel 2022, di un report della “Purpose Coalition”, un gruppo volto al miglioramento della mobilità sociale in Gran Bretagna. Lo studio evidenzia che Leonardo condivide le finalità prioritarie della coalizione, una delle quali è quella di creare “buone opportunità lavorative per gli ultrasedicenni”. Il report evidenzia anche l’impegno per l’inclusione e la diversità e la trasformazione in atto in un’azienda sostenibile, con Leonardo UK impegnata a raggiungere entro il 2030 l’azzeramento delle emissioni dirette e indirette per l’elettricità acquistata. (Com)