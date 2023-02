© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- India: proseguono controlli fiscali negli uffici “Bbc”, Amnesty denuncia tentativo di intimidazione - Per il secondo giorno consecutivo funzionari del dipartimento delle Imposte sul reddito del ministero delle Finanze indiano hanno visitato gli uffici di Nuova Delhi e Mumbai dell’emittente britannica “Bbc”. Il dipartimento non ha dato una comunicazione ufficiale sui sopralluoghi in corso, riferiti dalla stampa, con grande risalto, sulla base di fonti governative. Il ministro dell’Informazione, Anurag Thakur, ha dichiarato che “il dipartimento delle Imposte sul reddito effettua indagini di tanto in tanto laddove si trovano irregolarità e quando l’indagine viene completata ne dà informazione con un comunicato stampa o una conferenza stampa”. Thakur ha aggiunto che “nessuno può essere al di sopra della legge”. La “Bbc” ha reso noto di essere disponibile a collaborare e che parte del suo personale è rimasta negli uffici durante i controlli. L’emittente ha aggiunto che l’attività giornalistica prosegue e ha auspicato che la situazione si risolva il più presto possibile. I sopralluoghi giungono dopo le polemiche scatenate dal documentario sul primo ministro indiano Narendra Modi, “India: The Modi Question”, recentemente trasmesso dalla televisione pubblica del Regno Unito. (Res)