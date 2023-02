Imprese: Bernoni Grant Thornton, Alberto Poli nominato nuovo Cto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Poli è stato nominato Chief transformation officer (Cto) di Bernoni Grant Thornton, member firm italiana del network di consulenza internazionale Grant Thornton International Ltd, specializzata nei servizi di consulenza tributaria, societaria, advisory, IT e di outsourcing. Classe '65, nato a Monza, con una laurea in Ingegneria Aerospaziale conseguita al Politecnico di Milano e un master in Management alla SDA Bocconi, Alberto Poli ha alle spalle una carriera ultraventennale maturata in primarie realtà nell'ambito della consulenza aziendale. Prima del suo ingresso in Bernoni Grant Thornton, Poli era Responsabile Strategic Business Development di F2A, tra i player principali sul mercato italiano dell'outsourcing dei servizi amministrativi, dove, dal 2016 al 2021, ha ricoperto la carica di amministratore delegato e responsabile strategy & corporate development. È stato inoltre ideatore e Amministratore Delegato di F2D, la start-up digitale del gruppo F2A, costituita con l'obiettivo di creare una piattaforma completamente digitale rivolta a professionisti e microimprese per la commercializzazione e l'erogazione dei servizi di outsourcing paghe e contabilità. In precedenza, dal 2007 al 2013 è stato Responsabile corporate development & control e direttore Bu business advisory services del Gruppo Fis-Antex, realtà all'epoca attiva da oltre 40 anni nei servizi di amministrazione del personale e, dal 2002 al 2006, Responsabile Organizzazione & Controllo di FIS Fiduciaria Generale spa, società di outsourcing contabile e dell'amministrazione del personale all'interno del network EY (da cui si stacca nel 2002). (segue) (Com)