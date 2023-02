Imprese: Bernoni Grant Thornton, Alberto Poli nominato nuovo Cto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo nuovo incarico in Bernoni Grant Thornton, Poli avrà la responsabilità di guidare la trasformazione di una realtà professionale in una organizzazione aziendale adeguatamente strutturata. "Siamo molto contenti dell'ingresso di Alberto (al quale do il mio personale benvenuto) nella nostra organizzazione" - commenta Alessandro Dragonetti, Managing partner e head of tax di Bernoni Grant Thornton. "Le sue capacità e la sua esperienza rappresentano un elemento fondamentale del processo di ridefinizione della nostra organizzazione al fine di consentire un più veloce ed efficace percorso di crescita verso i nostri obiettivi strategici". "Sono entusiasta di affrontare la sfida che Alessandro e Bernoni Grant Thornton mi hanno proposto e pronto a mettere al servizio della member firm tutta la mia esperienza e le mie idee - afferma Alberto Poli, neo Chief transformation officer di Bernoni Grant Thornton. L'obiettivo è quello di accompagnare una realtà professionale di assoluta eccellenza nel passaggio verso una realtà strutturata ed organizzata, in grado di costruire il proprio futuro facendo leva su due elementi chiave: l'innovazione e le persone. Il mio auspicio è che Bgt possa arrivare a essere riconosciuta sul mercato come un'azienda che fa dell'innovazione, anche tecnologica, il suo elemento distintivo, che offre ai suoi clienti il meglio che si possa chiedere in termini di connubio tra innovazione e competenza e che mette al primo posto le persone". (Com)