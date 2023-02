Bianco: Letta, da lui lezione di centrosinistra plurale e di partito non personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gerardo Bianco “aveva l’idea di un centrosinistra plurale, in cui dovesse esserci spazio per tutte le anime che volevano portare un’idea, nel solco della Costituzione” e “ha portato avanti l’idea di un partito non personale, che allora sembrava scontata, mentre oggi forse non lo è”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’incontro "In ricordo di Gerardo Bianco" presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera. “Questa – ha aggiunto – è la lezione più grande che ci ha lasciato”. (Rin)