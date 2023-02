Sociale: chiude Agenzia tossicodipendenze di Roma, ok da commissioni capitoline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione capitolina congiunta Politiche Sociali e Bilancio "abbiamo dato parere positivo alla delibera che chiuderà l'Agenzia capitolina delle tossicodipendenze e la riporterà strutturalmente nel dipartimento Politiche Sociali". Lo affermano in una nota le presidenti delle due commissioni in Campidoglio, Giulia Tempesta e Nella Converti. "E' l'inizio di un iter importante che permetterà a Roma Capitale di tornare ad essere protagonista nella prevenzione, la cura, l'inclusione sociale e la riduzione del danno in tema di dipendenze - spiegano -. Ci sono due elementi da sottolineare: da quando l'Agenzia fu aperta il fenomeno delle dipendenze è profondamente mutato. I dati raccontano che oggi non si può più parlare in modo esclusivo di tossicodipendenze e che si è drammaticamente abbassata l'età dei giovani che assumono sostanze o che entrano nella spirale di una qualche dipendenza. In secondo luogo, la chiusura dell'Agenzia porterà nelle casse dell'amministrazione oltre tre milioni di euro di avanzo dal bilancio autonomo dell'ente-agenzia - sottolineano -, fondi inutilizzabili in fase di transizione e che con questa decisione saranno invece messi a valore per le attività che vogliamo rilanciare con nuove progettualità". (segue) (Com)