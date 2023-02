Sociale: chiude Agenzia tossicodipendenze di Roma, ok da commissioni capitoline (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I quattro pilastri su cui fonderemo le linee guida di indirizzo alle nuove politiche sulle dipendenze sono la prevenzione, la cura, l'inclusione sociale e lavorativa e la riduzione del danno - aggiunge Converti -. E' fondamentale che decisioni in un ambito così importante siano condivise da tutte le forze politiche in maniera trasversale e responsabile, per questo ringraziamo tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione per il lavoro svolto e con cui lavoreremo sicuramente per la prossima delibera di indirizzo sul tema". "La riflessione sul merito di questa delibera portata avanti nelle commissioni dimostra quanto sia serio il tema per la nostra maggioranza - conclude Tempesta -. Il dipartimento Politiche sociali assorbirà le funzioni, il personale e la struttura per rimettere finalmente in moto attività importantissime rimaste bloccate per anni. Anche con questa decisione, Assemblea capitolina e Giunta danno un segnale netto sulla loro collocazione: a fianco delle persone e soprattutto dei più fragili". (Com)