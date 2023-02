Università: Schillaci, ampliamento numero posti a facoltà medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si è impegnato "a fronteggiare l'emergenza della carenza di medici, una criticità che deriva da lontano, da una programmazione sbagliata del numero di accessi alla facoltà di medicina che non rispondeva alle reali esigenze del Paese. Solo fino a 2-3 anni fa, venivano ammessi per anni tra gli 8 e i 10 mila candidati alla facoltà di medicina, eppure ricordo che già dieci anni fa la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina, chiedeva insistentemente di portare a 12 mila il numero di studenti che potevano accedere alla facoltà di medicina". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università Cattolica, a Roma. "Per trovare una soluzione in tempi celeri - ha aggiunto il ministro - è stato istituito presso il ministero dell'Università un gruppo di lavoro che ha il compito di definire il fabbisogno di medici e adeguare le capacità e l'offerta potenziale del sistema universitario. Come già precisato in questi giorni dal ministro Bernini, i numeri resi pubblici con il decreto del 10 febbraio relativi all'accesso a medicina e chirurgia sono da considerarsi provvisori e credo si procederà a un ampliamento", ha concluso Schillaci (Rer)