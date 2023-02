Ue: vicepresidente S&D Marques, "preoccupanti" le parole di Berlusconi sull'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono da ritenere "preoccupanti" le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che ha "esonerato" il presidente russo Vladimir Putin dalle sue responsabilità in merito alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo dei Socialisti e democratici europei (S&D), Pedro Marques, intervenendo alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. Secondo Marques, per il Parlamento europeo è inoltre "preoccupante" che alcuni esponenti del Partito popolare europeo (Ppe) stiano ora cercando di "ribaltare la situazione" in corso in Ucraina. "È stato affascinante sentire il presidente Berlusconi esonerare Putin dalle sue responsabilità e incolpare l'Ucraina di questa guerra", ha detto il politico dell'S&D. Continuando il suo intervento, Marques ha poi ringraziato il presidente del Ppe, Manfred Weber, che in aula ha applaudito alle sue parole, prima di chiedere di intraprendere azioni contro Silvio Berlusconi dopo le sue dichiarazioni in merito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (segue) (Beb)