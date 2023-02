Sanità: Schillaci, in dieci anni oltre 10 mila medici andati a lavorare all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero. "Un esodo di capitale umano che non possiamo più permetterci. Senza interventi lungimiranti e sistemici, le nostre università continueranno a formare i migliori cervelli che emigreranno verso altri Stati alla ricerca di migliori prospettive economiche e professionali". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università Cattolica, a Roma. (Rer)