Mali: fonti "Rfi", cinque civili uccisi dall'esercito e dal gruppo Wagner nella regione di Segou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque civili sono stati uccisi la mattina di lunedì 13 febbraio e altri sono rimasti gravemente feriti in un villaggio della regione di Segou, nel mali centrale, in un'operazione condotta dalle Forze armate maliane e dai loro ausiliari russi del gruppo Wagner. Lo riferiscono fonti citate dall'emittente francese "Rfi", secondo cui i soldati maliani e i loro ausiliari russi si sono posizionati domenica sera nei pressi del villaggio di Soumouni sospettando la presenza di jihadisti della Katiba Macina del Jnim (Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani), affiliato ad al Qaeda. Secondo quanto riferito dalle stesse fonti, nelle prime ore di lunedì i soldati maliani e i membri del gruppo Wagner sono entrati a Soumouni e hanno aperto il fuoco uccidendo sul colpo cinque uomini: quattro contadini e il direttore della scuola del villaggio. Altre quattro o sette persone, secondo le fonti, sono rimaste ferite durante l'operazione ed evacuate dallo stesso esercito maliano. I tre casi più gravi sono stati deferiti all'ospedale regionale di Segou. Le autorità di transizione maliane hanno negato, per più di un anno, la presenza di mercenari del gruppo Wagner e continuano ad affermare che solo istruttori russi sostengano attualmente l'esercito nazionale, e che non partecipano alle operazioni sul campo. (Res)