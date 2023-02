Germania: il piano del governo per l'espansione delle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sovvenzioni per i costi operativi, garanzie di acquisto statali e focus sul settore solare. Sono questi alcuni degli elementi del piano del governo del cancelliere Olaf Scholz per l'espansione delle energie rinnovabili in Germania. Il programma è stato elaborato dall'Agenzia per l'energia tedesca (Dena) su mandato del ministero dell'Economia e della Protezione del clima. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato il documento intitolato “Capisaldi di una strategia di politica industriale per le energie rinnovabili e le reti elettriche”, l'obiettivo è “un cambio di paradigma nella politica energetica”. In particolare, la Dena sostiene che gli ambiziosi obiettivi di espansione delle fonti rinnovabili stabiliti dal governo federale possono essere raggiunti soltanto se la tecnologia per la transizione energetica è “almeno in gran parte prodotta in Germania”. Il Paese non dovrebbe più dipendere da altri Stati, come avviene per esempio con la Cina per la tecnologia solare. Per la Dena, ciò richiede “un impegno molto più forte da parte dello Stato”. Intanto, l'obiettivo del governo federale non è più soltanto l'aumento della quota delle rinnovabili nel mix energetico della Germania. Allo stesso tempo, si vuole garantire che le aziende per l'innovazione in Germania e in Europa espandano in maniera significativa le loro capacità produttive. Innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la crisi dell'energia ha infatti dimostrato chiaramente l'importanza della sovranità strategica dell'Ue nell'approvvigionamento energetico. È in questo contesto che si colloca la necessità di produrre in proprio turbine eoliche e impianti fotovoltaici, onde evitare il rischio di dipendenze. Come nota “Handelsblatt”, la Dena propone “cinque punti chiave per cambiare la situazione”. (segue) (Geb)