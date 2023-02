Germania: il piano del governo per l'espansione delle energie rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, si tratta di garanzie di acquisto statali per i produttori tedeschi ed europei del settore. In tal modo, si potrebbero compensare le incertezze esistenti sul lato della domanda con “costi relativamente bassi”. La Dena punta poi allo sviluppo di un'industria solare tedesca ed europea al fine di ridurre la dipendenza dalla Cina nel settore. Al riguardo, l'ente evidenzia che il Paese fornisce già “oltre l'80 per cento della capacità di produzione globale di moduli fotovoltaici”. Il governo federale dovrebbe quindi “assicurare almeno la sufficiente disponibilità di capitale per il successo del rilancio di un settore fotovoltaico europeo”. Allo stesso tempo, si deve valutare in quale misura ciò possa valere anche per l'ampliamento delle capacità di produzione del comparto eolico e della rete. Come osserva “Handelsblatt”, uno dei requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti per lo sviluppo di grandi capacità di produzione fotovoltaica è un basso prezzo dell'energia elettrica. Ciò vale in particolare per le fasi ad alta intensità di energia della catena del valore. (segue) (Geb)