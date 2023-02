Germania: il piano del governo per l'espansione delle energie rinnovabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine, la Dena suggerisce che, tramite un fondo, l'industria ad alta intensità di elettricità renda disponibili risorse con cui realizzare progetti fotovoltaici. In cambio, gli operatori dei progetti dovrebbero fornire all'industria energia elettrica generata da impianti solari “a basso costo tramite contratti a lungo termine e quindi ridurre i costi energetici”. In tal prospettiva, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima svolgerà “un ruolo di primo piano nella formazione di un consorzio industriale”. La Dena evidenzia, infine, gli effetti positivi delle gare d'appalto qualitative, avvertendo che l'esclusiva attenzione al prezzo “come unico criterio di aggiudicazione mette sotto forte pressione i produttori europei di tecnologia”. Queste imprese si trovano “a confronto con la concorrenza internazionale, che può produrre in modo più economico grazie, tra l'altro, al sostegno diretto della politica industriale”. Pertanto, oltre ai costi, ai bandi per i progetti di transizione energetica dovrebbero applicarsi anche criteri qualitativi. (Geb)