Ucraina: Lupi (Nm), atlantismo è punto fermo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- La linea atlantista è e sarà un punto fermo e strategico del governo e l'Italia continuerà, come ha sempre fatto dall'inizio della guerra, a garantire il proprio sostegno alla resistenza ucraina. Lo ha dichiarato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Non c'è spazio per le polemiche quando in ballo ci sono i principi ed i valori fondamentali delle democrazie occidentali", ha aggiunto. (Rin)