Lombardia 2023: Aiop, privato accreditat è uno interlocutore strategico, va rafforzata la sussidiarietà

- Auguro buon lavoro al Presidente Attilio Fontana per il secondo mandato e per le sfide che il servizio socio-sanitario regionale sarà chiamato ad affrontare in futuro. Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) Lombardia, in stretta connessione con tutti gli attori della filiera sanitaria e life sciences della Lombardia, rappresenta un interlocutore strategico della Regione. Il nostro apporto in termini di proposte e discussione sarà costante e costruttivo". Lo afferma Dario Beretta, Presidente di Aiop Lombardia. "La sussidiarietà tra pubblico e privato accreditato, confermata dalla recente riforma del SSSR con la previsione dell'equivalenza degli erogatori, va ulteriormente rafforzata con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei pazienti". I numeri del privato accreditato in Lombardia sono significativi: su un totale di 220 presidi ospedalieri 101 strutture sono private, sono 14 su 18 invece gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con il 35 per cento degli I.R.C.C.S. italiani presenti in Regione. Si contano inoltre 663 strutture socio-sanitarie e due università private mentre su 600 ambulatori 448 sono privati. (segue) (Com)