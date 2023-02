Milleproroghe: Malpezzi (Pd), maggioranza vota contro incremento risorse bonus psicologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce ogni giorno a promuovere informazioni e riflessioni di grande qualità su temi cruciali del Paese" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Senato

22 luglio 2021

- "La maggioranza ha votato contro l'emendamento per incrementare le risorse del bonus psicologo. Una scelta vergognosa. L'ennesima. In Aula si è visto chi sta dalla parte delle fragilità coi fatti e chi, come loro, solo a parole". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori del Partito democratico, Simona Malpezzi. (Rin)