- Nicola Sturgeon ha confermato le sue dimissioni da prima ministra scozzese in una conferenza stampa alla Bute House, Edimburgo. È stato un "privilegio oltre misura", ha dichiarato Sturgeon, specificando che rimarrà in carica fino a quando non verrà eletto un successore. (Rel)