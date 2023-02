Carburanti: Figisc, governo impone fiducia su decreto Trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante tutta la filiera, gli esperti di settore e l’Antitrust avessero “bocciato” il famigerato cartello del prezzo medio, nonostante tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione, compattamente, abbiano cercato una mediazione ragionevole, presentando emendamenti per cercare di “migliorare” un provvedimento nato “di pancia” su presupposti e dati oggettivi sbagliati ed incontrollati, il governo si impunta imponendo il voto di fiducia sul decreto, come fosse una questione di vita o di morte, continuando ad individuare i gestori quali responsabili di una speculazione che non esiste al livello della fase finale della distribuzione. Così Figisc-Confcommercio in una nota sul decreto Trasparenza. I dati oggettivi sono che solo nel mese di gennaio la Guardia di Finanza, con l’ausilio di 650 pattuglie, ha effettuato oltre 2.500 verifiche sugli impianti (a fronte di circa 5.000 controlli eseguiti in tutto il 2022) arrivando a sanzionare perfino la mancata esposizione di un cartello del prezzo medio, previsto dal Decreto che non solo deve essere ancora convertito, ma di cui mancano ovviamente i decreti attuativi che dovranno individuare sia le modalità e le tempistiche del cartello sia l’elaborazione del famigerato “prezzo medio Regionale” che vi si dovrà esporre, in sostanza sanzionando la mancata presenza di un cartello in bianco. (segue) (Rin)