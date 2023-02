Carburanti: Figisc, governo impone fiducia su decreto Trasparenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ciò mentre nella zona grigia dei soggetti che non si sono mai iscritti al portale del ministero si continua a non comunicare i prezzi praticati, mentre continuano le frodi fiscali, mentre ad un livello più alto – e quindi inarrivabile da controllare – si sviluppano le speculazioni di ordine finanziario che si annidano nei mercati internazionali del greggio e dei prodotti raffinati. A fronte di tanto, a puro scopo mediatico, ci si accanisce proprio sulla parte della filiera che è, per vincoli commerciali ed economici, l’unica a non poter agire sul prezzo finale. La Figisc/Anisa Confcommercio, assieme ai propri gestori della rete stradale ed autostradale, esprime il più vivo disappunto per un esecutivo che, in piena contraddizione, da un lato ha dichiarato pubblicamente che la Categoria non è responsabile di alcuna speculazione, mentre dall’altro la sottopone ad ulteriori controlli e sanzioni, sostenendo nei fatti le ragioni di una campagna denigratoria che la identifica ancora come la causa degli elevati prezzi dei carburanti portando avanti un’ideologia del “cartello” che non reca alcun beneficio, diritto od effetto pratico per gli automobilisti italiani, anzi semmai li espone al rischio di un allineamento dei prezzi verso l’alto e ad una riduzione della concorrenza. Assieme ai colleghi delle altre sigle sindacali valuteremo ulteriori iniziative di protesta nei confronti del governo. (Rin)