Milleproroghe: Pirondini (M5s), governo calpesta diritti precari Afam

- "E' stato bocciato il nostro emendamento in materia di Afam volto ad eliminare i concorsi di sede che saltano l'abilitazione artistica nazionale, introdotti da Forza Italia. Il governo Meloni calpesta i diritti di tanti precari Afam che da anni assicurano il regolare andamento delle istituzioni e la corretta erogazione dell’offerta formativa. Peggio di così non si poteva fare". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura al Senato, Luca Pirondini.(Rin)